Secretaria de Saúde realiza palestra com foco nos cuidados na gestação

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Alegrete realizou uma palestra informativa sobre os principais pontos da gestação. O grupo de gestantes foi orientado pela enfermeira, Carolina, que abordou e desmistificou os principais temas da área.

Esse é o terceiro evento que o grupo participa. A temática ministrada pela enfermeira, buscou mostrar diversas formas na condução de um bom período de gestação. Amamentação, atividades física no período e formas adequadas de prevenção, foram os principais enfoques da abordagem.

No final da conversa, algumas integrantes do grupo poderam sanar dúvidas sobre os meses de gravidez. A Secretaria agradece ao público presente e reforça a ideia das gestantes procurar os postos de saúde e ficar por dentro dos tratamentos preventivos que as grávidas precisam exercer.