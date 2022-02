Segunda Caravana do Cpers conversa com professores de Alegrete

Uma caravana do CPERs percorre o Estado com o objetivo de mobilizar os professores para os grande desafio que haverá neste ano letivo.

Amauri Pereira da Rosa e Leonardo Preto, do Cpers central junto com a professora Marizete Paré Rodhes do 19º Núcleo do CPERs em Alegrete realizam este trabalho na cidade.

Em 2021, a primeira caravana do Sindicato verificou a situação das escolas, que segundo o governo não estariam com maiores problemas.

Caravana do CPERS

Os professores fizeram vários apontamentos de situações de problemas nos prédios. Desta vez a Caravana da Verdade vem para mostrar sobre perdas e vantagens no Plano de Carreira.

Quem mais foi prejudicado foram os aposentados porque do que receberam de reajuste saiu o que já tinham incorporado em seus salários, sem contar o alto índice que passaram contribuir com a previdência depois da Reforma, disse Leonardo Preto.

Um exemplo é de uma professora de Alegrete que, mesmo aposentada, contribui com mais de 700 reais para a previdência, o que considera um verdadeiro absurdo.

Conforme os professores do Cpers central, que estiveram na cidade, apenas os contratados receberam o aumento de 14% e quem entrou depois de 2015, os demais depois de muitos anos ganharam apenas 5% de reajuste. Então, coloca Amauri Pereira da Rosa, o que o governador fala não é a realidade.