Segundo dia do Enem movimenta locais de prova em Alegrete e reúne estudantes em busca de novos caminhos

Desde a abertura dos portões, ao meio-dia, a movimentação foi marcada pela chegada dos candidatos, alguns acompanhados de familiares, outros chegando sozinhos, todos com o mesmo objetivo: conquistar uma oportunidade de ingressar no ensino superior.

A reportagem do Alegrete Tudo acompanhou a movimentação nos locais de aplicação, registrando a chegada dos participantes e também a saída após horas de prova. Entre olhares concentrados, conversas e a expectativa pelo desempenho, o segundo domingo de Enem foi marcado por diferentes histórias e projetos de futuro.

Em Alegrete, conforme divulgado na cobertura do primeiro dia do exame, as provas ocorrem em instituições como o Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha (IEEO), a Escola Lauro Dornelles, a Escola Demétrio Ribeiro e a Escola Lana Martinez. Os candidatos precisam conferir o endereço indicado individualmente no Cartão de Confirmação de Inscrição.

Nesta segunda etapa, os participantes enfrentaram 90 questões, divididas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem conteúdos de Física, Química e Biologia.

Diferentes trajetórias e sonhos em comum

Entre os estudantes que realizaram a prova está Ana Laura Dorneles, de 23 anos. Esta é a quarta participação dela no Enem. Atualmente, cursa Administração, mas tem outros planos para o futuro: pretende ingressar no curso de Música da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

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Ana Laura contou que chegou para o segundo dia mais tranquila do que na primeira etapa.

“Estou mais tranquila agora. Na primeira vez, estava mais nervosa”, relatou.

Outro candidato é Felipe de Abreu, de 18 anos, que participou do Enem pela primeira vez. Atualmente no segundo ano do Ensino Médio, ele já tem um objetivo definido: cursar Fisioterapia na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Mesmo sendo sua primeira experiência no exame, Felipe contou que estava mais tranquilo neste segundo domingo.

Adriele dos Santos também voltou a enfrentar as provas. Esta é a terceira vez que participa do Enem. Atualmente, cursa Administração, mas ainda avalia diferentes possibilidades para a graduação: Psicologia, Nutrição ou Artes Plásticas.

A estudante contou que se dedicou à preparação e estudou bastante para esta edição. Apesar disso, considera que estava mais tranquila no primeiro dia de provas.

“Eu estudei bastante, mas estava mais tranquila na primeira etapa”, comentou.

Adriele também destacou que, caso consiga ingressar em um dos cursos que deseja, precisará sair de Alegrete para continuar os estudos.

Uma etapa concluída, expectativas que continuam

Com o encerramento do segundo dia, os estudantes deixam os locais de prova levando diferentes sentimentos: alívio por concluir mais uma edição do exame, expectativa pelo resultado e esperança de que o desempenho represente um passo importante na realização dos sonhos.

Para Ana Laura, Felipe e Adriele, o Enem representa caminhos distintos, mas com um objetivo em comum: conquistar uma vaga na universidade e construir o futuro profissional.

Agora, depois de dois domingos dedicados à avaliação, os candidatos aguardam os resultados e começam a projetar os próximos passos na vida acadêmica.