Alegrete brilha na 4ª Meia Maratona de Igrejinha com a atleta Sabrina Camargo Bruscato conquistando o primeiro lugar

A atleta Sabrina Camargo Bruscato, educadora física, personal trainer há mais de vinte anos e proprietária do Studio Fitness MovMent em Alegrete, foi uma das grandes protagonistas desse evento. Sabrina conquistou o primeiro lugar na categoria de 40 a 44 anos dos 5km, demonstrando a sua excelência como corredora e a sua dedicação ao desporto.

Sabrina não estava sozinha nessa empreitada. Além dela, outras três atletas do Studio Fitness MovMent também participaram da prova, representando a presença feminina e o sucesso da empresa no ramo esportivo. Aline Varalo Couto concorreu na categoria de 45 a 49 anos, Alice Varalo Montes Doca na categoria de 11 a 13 anos, e Cecília Varalo Montes Doca na categoria de 08 a 10 anos.

Todas essas atletas recebem treinamento e orientações da própria Sabrina, que além de ser uma personal trainer renomada, serve como exemplo e motivação para sua equipe. Sabrina alcançou o tempo líquido de 22h35 e um ritmo de 4h31 min/km, conquistando não apenas sua própria premiação, mas também os registros pessoais (RP) de cada uma das integrantes de sua equipe que participaram da prova.

Sabrina, em entrevista ao PAT, declarou: “O esporte sempre esteve presente em minha vida e a corrida é uma modalidade que me encanta, pois é uma terapia e um desafio em cada trajetória ou prova que faço. Se é a experiência ou a paixão que me conquista, não sei explicar, mas as lições que o esporte me traz eu carrego comigo e tento transferir para minhas alunas.”

A vitória de Sabrina Camargo Bruscato e a presença de suas alunas na 4ª Meia Maratona de Igrejinha são testemunhos vivos da importância do esporte na vida das pessoas. Além de promover uma vida saudável e ativa, o esporte também é capaz de inspirar e unir comunidades, demonstrando que a inspiração e o exemplo são poderosas ferramentas para o sucesso.