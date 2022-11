Embriagado, motorista provoca acidente, foge e faz peripécias pelas ruas até ser preso

Share on Email

Homem, de 42 anos, bateu em carro estacionado, fugiu, se envolveu em outro acidente e acabou preso em flagrante por embriaguez ao volante, na noite deste sábado(19).

De acordo com a Guarda Municipal, ele realizou o teste do etilômetro e deu 0,77 mg/L/ de álcool expelido pelos pulmões, sendo mais que o dobro da tolerância de 0,34 mg/L. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete com o apoio da Brigada Militar, pois estava muito alterado.

Segundo informações da condutora de um Logan, aos guardas municipais, ela estava em uma residência no bairro São João, rua Manoel Lino dos Santos, quando o motorista do Peugeot foi deixar algumas pessoas em uma residência nas imediações e, ao passar pelo endereço, bateu na traseira do Logan, estacionado.

Imediatamente ela solicitou que ele descesse do carro, desta forma, o indivíduo disse que era para anotar o contato telefônico e quando ouviu que a proprietária, do Logan, iria acionar a Guarda Municipal, fugiu do local.

A mulher e o esposo, saíram em acompanhamento do motorista que seguiu em alta velocidade, segundo relato de testemunhas, até a Avenida Assis Brasil descendo em direção ao Trevo, entretanto, quando se aproximou do Arco, perdeu o controle da direção e desceu o barranco, rodopiando e colidindo com o portão de ferro da madeireira Linden.

O casal que estava no Logan, chegou na sequência e acionou a Guarda Municipal. Embriagado, o homem realizou o teste do etilômetro que confirmou o crime de trânsito. Ele estava muito alterado e desrespeitou os guardas municipais proferindo palavras ofensivas e ameaças.

Os dois carros ficaram com danos materiais, assim como, o portão do estabelecimento comercial.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal com apoio da Brigada Militar. O registro está em andamento e poderá ser afiançável, se isso acontecer e o homem pagar é liberado, caso contrário, é levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

O Peugeot foi recolhido pelo guincho do Detran.