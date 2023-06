Sem chuva, semana será marcada com calor fora de época

Share on Email

A passagem de uma frente fria de escassa atividade será responsável pela maior presença de nuvens. O sistema frontal trará chuva em um pequeno número de locais e onde chover será pouco. Na grande maioria dos municípios não se espera precipitação.

O dia que começou com marcas amenas terá uma tarde de temperatura agradável. Esfria mais à noite,as temperaturas variam entre 16ºC e 22ºC. Em Alegrete, a semana que começa será marcada por temperatura acima da média, aponta análise da MetSul Meteorologia. Depois da passagem de uma frente fria de escassa, atividade com chuva irregular e breve queda da temperatura neste início de semana, ar mais quente vai rapidamente tomar conta.

De terça em diante, a temperatura sofrerá escalada gradual com maior aquecimento previsto para a segunda metade da semana. Os dias mais quentes devem ser a sexta-feira e o sábado, quando as máximas devem ficar quase 10ºC acima do que é normal para o mês de junho. Marcas de 26ºC a 28ºC devem ser esperadas.

Foto: Eduardo Silveira