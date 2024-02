BBB 24: Sincerão cruel tritura cartas de familiares

Share on Email

E um dos participantes que brilhou nesse cenário foi o alegretense Matteus, que está enfrentando seu primeiro paredão, mas já conquistou o coração dos telespectadores com sua empatia e generosidade.

Desde o início da temporada, Matteus tem se destacado por sua postura altruísta. Na primeira prova do líder, ele surpreendeu a todos ao abrir mão da liderança e do prêmio de um carro em prol de Deniziane.

E sua atitude nobre não parou por aí. Durante o “Sincerão”, uma dinâmica que mexeu com os sentimentos dos brothers ao destruir cartas de familiares, Matteus mais uma vez se sobressaiu pela sua generosidade.

Na primeira rodada, em que precisou triturar uma carta pontuou:”não gostaria de destruir a carta de ninguém, mas faz parte do jogo. Eu vou destruir, infelizmente, a carta da Pitel.

Em seguida, na segunda rodada, Matteus novamente tomou uma decisão difícil, optando por destruir a carta de outra participante, Yasmin, para garantir que uma mãe presente na casa pudesse receber a mensagem de seus filhos.

No momento mais emocionante da noite, quando ele próprio estava prestes a ter sua carta destruída, Matteus surpreendeu a todos ao fazer um gesto de generosidade ainda maior. Antes mesmo de Davi e Wanessa decidirem qual carta seria triturada, o alegretense indicou que abriria mão da sua carta em prol das mães presentes na casa.

“Eu entendo que o Matteus me deu a prioridade. Sei que ele é uma pessoa que gosta muito de mim, mas tem duas mães aqui. Eu sei que ele vai entender isso, a gente vai triturar a carta do Matteus”, afirmou Davi, demonstrando o reconhecimento pela atitude nobre do colega.

Com isso, Davi, Wanessa, Deniziane e Fernanda foram os quatro brothers que receberam a carta de seus familiares.

