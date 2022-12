Comissão Jovem do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na luta para manter jovem no campo

Palestras e cursos que possibilitem capacitação nesta luta dos jovens rurais para se manterem nas atividades familiares ou fazerem a sucessão de seus pais, são algumas da atividades da comissão jovem do STRA.

Traficante é preso em casa com quatro diferentes tipos de droga

No último dia 22, foi empossada a comissão jovem do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete que vai continuar as atividades de 2023.

Nova comissão jovem do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete

A coordenação ficou assim constituída:

Coordenadora: Milene Londero Vice Coordenadora: Vanessa Morais 1° Secretaria : Katiussa Goulart 2° Secretaria: Eduarda Martins 1° Tesoureiro : Dionatan Knierin 2° Tesoureiro : José Mário Araujo Conselho Fiscal : Bruna Model

Mariana Possebom Grupo de Colaboradores Jesus Alzir Dorneles Leila Dorneles Elaine Londero Ari da Silva Junior.

A Comissão Jovem está ligada ao sindicato dos trabalhadores rurais e fomenta a participação do jovem do campo, valorizando- o no meio rural, com capacitações, cursos e palestras voltadas para os jovens.

A comissão realiza, também, trabalhos voluntários como arrecadação de roupas, participa da campanha de arrecadação de tampinhas, lacres e blisters de remédios, e também é uma das parceiras das entidades voltadas ao campo: Parceiros pela produção.

Réu que acertou tiro, por erro de pontaria, em namorada de desafeto, foi condenado a mais de 16 anos de prisão



A nova gestão estará buscando mais políticas públicas e de inclusão que favoreçam a luta de sucessão familiar e a permanência do jovem no campo, valorizando seu estudo e capacitação.