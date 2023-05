Semana Arrozeira terá grandes palestrantes e tendências na produção de arroz

Alegrete se prepara para sediar mais uma Semana Arrozeira, um evento que promete trazer uma série de atrações e conteúdos inéditos relacionados ao agronegócio. A semana de atividades terá início no próximo fim de semana, com uma missa, e continuará ao longo da semana seguinte, oferecendo palestras de renomados palestrantes e oportunidades de atualização para empreendedores, tanto do campo como da cidade, e seus colaboradores, nas diversas áreas do conhecimento relacionadas ao agronegócio.

Uma das principais cerimônias dentro dessa programação será realizada na Câmara de Vereadores de Alegrete. Trata-se de uma solenidade em homenagem à iniciativa pioneira de adaptação do Plantio Direto à lavoura de arroz irrigado em Alegrete e no estado do Rio Grande do Sul. A sessão solene ocorrerá no dia 29, a partir das 10h, no Plenário da Câmara.

A escolha de Alegrete como palco dessa homenagem é justificada pelo fato de o município ser o 4º maior produtor de arroz do Brasil, com aproximadamente 50.000 hectares cultivados. Além disso, celebra-se também os 40 anos da primeira experiência bem-sucedida na tentativa de adaptar o Plantio Direto na Palha à cultura irrigada de arroz na região sul do Rio Grande do Sul.

O evento destacará a figura do produtor e inovador alegretense Eurico Faria Dorneles, que infelizmente faleceu em junho de 2022. Dorneles acreditava que poderia introduzir uma nova forma de plantio direto e irrigado de arroz na Fazenda do Cerro do Tigre, em Alegrete. Após 40 anos da primeira experiência inovadora, o município se orgulha de ter se tornado referência nessa tecnologia, especialmente no desenvolvimento de equipamentos e técnicas que permitiram a semeadura direta de arroz, inclusive em áreas inundadas.

O impacto dessa iniciativa ultrapassou as fronteiras do Brasil. O Instituto Internacional de Pesquisa do Arroz nas Filipinas (IRRI) utiliza os princípios desenvolvidos a partir da safra 1983/1984 na Fazenda Cerro do Tigre, em Alegrete, para validar práticas de manejo nos maiores produtores de arroz do planeta, como Índia e China. Isso demonstra que Alegrete contribuiu para a produção de alimentos em escala global, seguindo os princípios da intensificação sustentável preconizados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), ou seja, produzir mais com menos, utilizando práticas de Agricultura Conservacionista, como o Sistema Plantio Direto.

A sessão solene da Câmara de Vereadores de Alegrete é um resgate da história feita nesse município. Durante a 14ª Semana Arrozeira, promovida pela Associação dos Arrozeiros de Alegrete, a Câmara realizará essa sessão especial para homenagear Eurico Dorneles e sua visão de futuro, que transformou o Brasil em referência mundial no sistema de Plantio Direto. A iniciativa visionária de Dorneles contribuiu significativamente para a produção de alimentos básicos e para o retorno nos pilares da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Essa sessão é um reconhecimento ao alegretense Eurico Faria Dorneles, que ousou e sonhou, tornando-se uma referência mundial e um legado para todos os países produtores de arroz.

Dessa forma, a Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Alegrete proporcionará a visibilidade merecida a esse grande feito de um conterrâneo que impactou a produção mundial de arroz. Eurico Dorneles foi um pioneiro no sistema de plantio direto de arroz e seguiu os passos dos Clubes Amigos da Terra implementados na metade norte do Rio Grande do Sul na década de 1980, com o objetivo de desenvolver o Plantio Direto. Em 1985, ele fundou o Clube do Plantio Direto com Cultivo Mínimo de Arroz Irrigado, uma das entidades fundadoras e estabelecedoras da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha em 1992. O Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), representado pelo Engenheiro Agrônomo Ângelo Soares, apoiou as ações do Clube do Plantio Direto de Arroz Irrigado desde o início, buscando adaptar a filosofia do Plantio Direto às terras de arroz do Rio Grande do Sul.