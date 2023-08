Caminhada da APAE encerra semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Servidores da APAE, usuários do serviço, mães, pais, colaboradores e vereadores realizaram uma caminhada desde a sede da entidade até o calçadão. Com balões e cartazes eles saíram em caminhada para mostrar a importância desse trabalho, o diagnóstico precoce e o acolhimento aos que precisam.

Paranaense e carioca, apaixonados por Alegrete, casam pilchados e à moda antiga

A APAE de Alegrete é o principal local onde pessoas com deficiências intelectuais ou múltiplas tem atendimento gratuito, aqui na cidade com um amplo serviço de uma equipe multidisciplinar de profissionais. Aceitar e acolher os diferentes é fundamental na luta pela inclusão da entidade que atende mais de 300 pessoas em Alegrete. O vereador Itamar Rodriguez (PP) participou da caminhada e diz que a luta pela melhoria nos atendimentos aos autistas e outros é permanente, porque as famílias e eles merecem muito.

Menina que quer ser policial quando crescer, aborda viatura para tirar foto com PM

Caminhada da APAE 2023