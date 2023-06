Semana tem chuva fraca e frio em Alegrete

A MetSul Meteorologia informou no final da manhã de segunda-feira (19), que dezenove cidades do Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas. O destaque ficou com São José dos Ausentes, que teve mínima de -6ºC. Os municípios de Pedras Altas e Pelotas tiveram os termômetros marcando -3,8ºC e -3,3ºC, respectivamente.

De acordo, com o Metsul em Alegrete a mínima na segunda foi de 8ºC. A previsão aponta chuva fraca para esta terça-feira (20), onde a mínima deve subir para 11ºC. Já na quarta a chuva chega com mais força. A precipitação é de 28.8 mm e a temperatura varia entre 12 e 15ºC. Os dois próximos dias, serão de sol com muitas nuvens. Embora a máxima chegue aos 20ºC, a mínima não passa dos 12ºC.

Conforme a MetSul Meteorologia, o resfriamento intenso foi resultado do ingresso de uma massa de ar frio associada a um centro de alta pressão, que se instalou na região Sul do Brasil. O fenômeno ocorreu depois da passagem do ciclone da sexta-feira.

Embora, ainda não seja neste mês que a geada se confirme em grande escala no município, o frio intenso deve marcar presença entre os três últimos dias de junho.