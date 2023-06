Bolsa Família começa a pagar hoje extra de R$ 50

A Caixa começa nesta segunda-feira (19) a depositar o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás. O total de beneficiados será de 21,2 milhões, com repasse de mais de R$ 14,9 bilhões, recorde de recursos à população.

A novidade neste mês é que foi incluído mais um benefício, de R$ 50. Esse valor extra é o chamado BVF (Benefício Variável Familiar), concedido a gestantes, adolescentes com idade entre 12 e 18 anos e crianças a partir de 7 anos.

O adicional é somado à parcela de 600, paga mensalmente às famílias. Com isso, o benefício médio será de R$ 705,40, o maior da história do programa de transferência de renda. Os beneficiários que têm dependentes com menos de 7 anos já recebem, desde março, o BPI (Benefício Primeira Infância), de R$ 150 mensais por criança. Agora, é a vez de grávidas, adolescentes e crianças maiores, que passam a ter direito ao auxílio de R$ 50 por mês. Os acréscimos garantem que 9,8 milhões ganhem mais recursos neste mês do que em maio, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo pagamento, siga abaixo as datas do pagamento.

Calendário de pagamento em junho

• NIS com final 1: dia 19

• NIS com final 2: dia 20

• NIS com final 3: dia 21

• NIS com final 4: dia 22

• NIS com final 5: dia 23

• NIS com final 6: dia 26

• NIS com final 7: dia 27

• NIS com final 8: dia 28

• NIS com final 9: dia 29

• NIS com final 0: dia 30

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.320), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 188. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

Além disso, para permanecer no programa, é exigida a frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos das famílias beneficiárias, o acompanhamento pré-natal para gestantes, o acompanhamento nutricional das crianças até 6 anos e a manutenção do caderno de vacinação atualizado.

A família precisa estar inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), com os dados corretos e atualizados, além de atender aos critérios.