Seminário de benzedores é neste sábado no CTG Farroupilha em Alegrete

O 8º Seminário de benzedores e benzedeiras de Alegrete acontece, neste sábado (15), no CTG Farroupilha em Alegrete com o tema Honrando a cultura de amor, cura e fé. Numa promoção da Aufamisma, Prefeitura, CTG e vários apoiadores a entrada é um quilo de alimento não perecível.

Nádia Mileto uma das que organiza o Seminário diz que não se pode deixar morrer esta pratica de ajudar as pessoas, de forma humana e voluntária, muito importante para que os que tem o dom de benzer possam ajudar muitas pessoas. O início com as inscrições acontece às 8h 30min. neste sábado no salão do CTG Farroupilha. Além das palestras, com Elma Santana, benzedeira Heloisa Rollo sobre o tema, o que não vai faltar são os protagonistas do evento, aqui de Alegrete, que vão estar benzendo quem for ao Seminário.

Nádia diz que conhece pelo menos 50 benzedores (as) em Alegrete que, por meio da energia das mãos, com uso de ervas ou brasas ajudam muitas pessoas de forma voluntária. A benzedura, assim como a massagem e o reick fazem parte das práticas alternativas do SUS e podem, assim, integrar os serviços nas ESFs dos Municípios.