Será em breve a contratação de mais agentes para prevenir a dengue em Alegrete

Está em tramitação o edital para contratação de mais agentes de vigilância em saúde- agentes de endemia do Setor de Vetores da Secretaria da Saúde.

Esses profissionais são os que realizam o trabalho de vistoria de locais públicos e particulares, em Alegrete, no sentido de prevenção à proliferação do mosquito que transmite dengue, febre amarela, chigungunha.

De acordo com a Secretária Haracelli Fontoura, 32 candidatos se inscreveram e 10 serão selecionados ao cargo. Apenas 6 agentes de endemia estavam atuando em toda cidade, o que fazia com que tivessem muito trabalho e não conseguissem visitar todos os locais. Outra situação que ainda ocorre em Alegrete é a dificuldade que estes agentes têm para entrar em certos locais, porque as pessoas não permitem.

Qualquer recipiente pode ser um criatório de larvas do mosquito, até mesmo uma tampinha de garrafa, por isso a imporatância de cuidados, porque água parada em qualquer local é um perigo para a procriação do mosquito.

E agora, o calor potencializa o aparecimento de larvas de todos os tipos de mosquitos e devido a isso, os cuidados devem ser ainda mais intensos .