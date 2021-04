Serra de SC amanhece com geada e temperatura mínima de 1,9 ºC; FOTOS

O amanhecer desta sexta-feira (2) foi gelado em algumas cidades de Santa Catarina. Na localidade Vale do Caminho da Neve em São Joaquim , na Serra, a geada deixou a paisagem com uma camada fina de gelo e a temperatura chegou a 5,3ºC. Na cidade ao lado, em Urupema , os termômetros marcaram 1,9ºC perto das 5h. (veja as fotos abaixo)

De acordo com o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Ciram), Urubici, também na Serra catarinense, registrou com 3,1ºC no início da manhã. Já em Bom Jardim da Serra, na mesma região, a mínima foi de 3,5ºC.

São Joaquim (SC): Planta com geada na Serra catarinense — Foto: Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online

Geada em São Joaquim no amanhecer de sexta-feira (2) — Foto: Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online

São Joaquim (SC): Campo ficou coberto de uma camada fina de gelo nesta sexta-feira (2) — Foto: Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online

Previsão do tempo

Segundo Leandro Puchalski, meteorologista da NSC, o sol aparece em todas as regiões de Santa Catarina nesta sexta-feira (2). Já frio da Serra durante as primeiras horas do dia se dissipa e a maior parte das cidades registra entre 27 e 30°C.