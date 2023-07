Homem é preso com armas de fogo e grande quantidade de munição no Pai-Passo

Share on Email

A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na localidade de Pai-Passo. Durante a operação, os investigadores localizaram um revólver calibre 38 em situação irregular. Além disso, foi apreendido uma espingarda calibre 22, registrada no nome do indivíduo, assim como 158 munições calibre 22 e 18 calibre 38 com dois cartuchos deflagrados.

O Delegado Ewerton Melo, titular do DECRAB/Alegrete, destacou a importância da participação da população na prestação de informações que possam auxiliar na elucidação dos crimes. Essa colaboração é fundamental para a atuação eficaz das forças de segurança e para a promoção da segurança pública.

As autoridades ressaltaram que a posse irregular de armas de fogo constitui uma infração prevista na legislação brasileira. Portanto, a compreensão dessas armas é essencial para a redução da violência e para a garantia da tranquilidade da comunidade.

A Polícia Civil reforça seu compromisso em combater o porte ilegal de armas e seguirá empenhada na realização de operações e procedimentos para garantir a segurança da população.

Agora, o homem preso por posse irregular de arma de fogo espera à disposição da Justiça para responder pelos seus atos.