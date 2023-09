Servidores, da Prefeitura, com carga horária de 6h reclamam que recebem a metade do vale refeição

O vale refeição está sendo pago aos servidores da Prefeitura desde o mês de maio passado. Porém, existe uma reclamação de que alguns técnicos de enfermagem com 6h de trabalho estariam recebendo metade do valor do vale refeição e que existem funcionários de outros setores, com a mesma carga horária, que recebem integralmente. O líder comunitário agente de saúde, Enio Santos, recebeu reclamações de alguns servidores em relação a essa situação.

Diz que também existe a falta de proporcionalidade no caso de alguém tirar um dia de atestado e fica sem o direito de receber esse valor. Também quando entra em férias no período de gozo não recebe o vale. – Creio que a barriga não tira férias né, essa questão tem que ser reavaliada e usar do bom senso com a classe trabalhadora, observa. Outro tema, citam os servidores, é sobre o salário mínimo que foi reajustado no início do ano e até agora o Executivo não enviou para a Câmara o projeto que autoriza o reajuste do salário dos ACS (agentes de saúde), que se resume num valor irrisório de trinta e poucos reais, diz Santos.

O vale alimentação está sendo pago aos servidores do Município desde maio de 2022. O Decreto nº. 410, foi o que autorizou a instituição do auxílio-alimentação para os servidores públicos municipais ativos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, os agentes comunitários de saúde – CLT e os servidores celetistas do quadro em extinção, de acordo com a proporcionalidade do respectivo regime de Trabalho, conforme a execução da lei n° 6.474. Fica estipulado o valor do auxílio-alimentação em R$ 350,00 para os servidores de 40h semanais, R$ 262,50 aos de 30h e R$ 175,00 aos de 20h.

O Secretário de Administração do Município, Zeca Faraco, diz que o pagamento é proporcional, mas se houver alguma distorção será corrigida.