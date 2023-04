Servidores estaduais, de Alegrete, participam de ato contra reforma do IPE

Professores e segurados do IPE saúde de todo o estado paticiparam neste dia 26, em Porto Alegre, de um ato público em defesa de um IPE saúde público e de qualidade, na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini. Os trabalhadores da ativa e aposentados ligado ao CEPERs e outros sindicatos, mais uma vez, se uniram em defesa dessas duas pautas- salários dignos e atendimento de saúde, através do Instituto de Previdência do Estado.

Conforme líderes do movimento, o governador Eduardo Leite quer passar a conta da atual crise do Instituto para aqueles que recebem os menores salários e privilegiar os quem ganham mais. O projeto ainda precisa ser apresentado à Assembleia Legislativa do RS. -Nossa luta abrange a revisão geral da inflação nos salários. Eles também reivindicaram a revisão geral dos salários, observou Giovanna Vargas.

A professora Aura Rodrigues representou o Cepers de Alegrete e reafirma que vão continuar mobilizados e na luta pelos direitos da classe e do IPE saúde para todos.

Conforme informações antecipadas pela Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (FSP-RS) e pelo Fórum Permanente em Defesa do IPE Saúde, a principal critica às alterações sugeridas pelo Estado diz respeito à comunidade por dependentes valor que tem ainda mais peso para aqueles com baixa remuneração. O governo quer descontar de filhos de 18 a 24 anos, fora contribuição do segurado e antes não pagavam, pois estudavam. Os servidores consideram alta a contribuição proposta de R$ 501,90 para os dependentes de 59 anos ou mais, por exemplo, o que comprometeria a renda de quem tem as faixas salariais inferiores, observou a professora.