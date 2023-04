Três alegretense vencem competição em Montenegro representando Bagé

A Escola Bageense de Formação de Atletas – EBFA conquistou no último final de semana, a Copa Amizade. O evento foi disputado na cidade de Montenegro em contou com quatro equipes com categorias Sub-17.

Os atletas alegretenses Ruan Gonçalves, Murilo Gomes e Nicolas Guerra integraram o time capitaneado pelo treinador Totonho Portela, que venceu a competição de forma invicta. A EBFA empatou com o Municipal de Montenegro em 3 a 3, na estreia e na sequência fez 5 a 2 na Cadesp de São Sebastião do Caí. No último jogo da fase classificatória a equipe de Bagé ganhou do Vasquinho da cidade de Portão por 1 a 0. nas penalidades.

O sistema de disputa era todos contra todos e os dois melhores fariam a final. Coube ao time de Bagé e os representantes de Portão. EBFA e Vasquinho fizeram uma decisão equilibrada e depois de um empate sem gols no tempo normal, a gurizada da escola de Bagé fez 3 a 2 nas penalidades e levantou o título da Copa Amizade Sub-17.

Ruan, Murilo e Nicolas foram descobertos a um ano por Totonho, e residem em Alegrete, aos finais de semana eles vão até Bagé e participam ativamente das competições com a EBFA.

Fotos: reprodução