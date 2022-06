Sesc Alegrete promove Cine Debate no Cult Cinema

O Sesc Alegre realiza, no dia 28 de junho, mais uma sessão do Cine Debate, que promoverá discussões sobre as percepções artísticas, técnicas e temáticas em torno de obras do cinema nacional.

A atividade acontece às 19h, no Cult Cinema Alegrete (Rua. Luís de Freitas, 422 – Centro), com entrada franca.

Na oportunidade será exibido o documentário “De Olhos Abertos”, dirigido por Charlotte Daffol. A diretora será a responsável em realizar o debate acerca do longa-metragem. Mais informações nos telefones (55) 3422-2129 e (55) 3422-5992, ou diretamente na sede da Unidade (Rua dos Andradas, 71).

A obra documental conta a história de pessoas em situação de rua, em Porto Alegre, que produzem e vendem o seu próprio jornal, o “Boca da Rua”, uma iniciativa única no mundo. Além de fonte de renda para essas pessoas em vulnerabilidade econômica, o periódico se transforma em ferramenta de denúncia e posicionamento social.

O filme apresenta entrevistas de integrantes do jornal e aborda questões como injustiças, violência, drogas, saúde pública e preconceito nas ruas da capital gaúcha com o apoio do Cult Cinemas Alegrete. O debate será mediado pelos professores Paulo Amaral e Diego Severo.

A mostra acontece por meio do Cine Sesc, projeto que prevê exibição de filmes com uma programação diversificada a todos os públicos, contribuindo com a formação de plateias, aproximação com a linguagem do audiovisual e o desenvolvimento artístico cultural.

Há 76 anos o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Cine Debate – Sesc Alegrete

Filme: De Olhos Abertos

Data: 28/06

Horário: 19h

Local: Cult Cinema Alegrete (Rua. Luís de Freitas, 422 – Centro)

Entrada: Gratuita

Classificação: 12 anos

Debatedora: Charlotte Daffol

Mediadores: Paulo Amaral e Diego Severo

Retire seus ingresso gratuitamente no Sesc (Andradas, 71)

