Sesc convida Alegrete a se movimentar com uma série de atividades especiais no Dia do Desafio

À 6h da quarta-feira, dia 31 de maio, uma Corrida de Rua vai marcar o início do Dia do Desafio (DDD) 2023 em Alegrete. Nesta data, dezenas de cidades gaúchas realizarão diferentes ações, capitaneadas pelo Sesc/RS, que visam incentivar a prática de atividades físicas e combater o sedentarismo.

Neste sentido, os alegretenses poderão participar de passeio ciclístico, caminhada, aulões abertos de ginástica e ritmos, treinos funcionais, brinquedos infláveis, dentre várias outras atividades. Academias, instituições diversas e escolas públicas e privadas da cidade vão realizar iniciativas pelo DDD. Empresas e a comunidade em geral também são convidadas a participar ou, não sendo possível, a tirar alguns minutinhos da sua rotina para praticar alguma atividade física. Para isso, foi criada a campanha “DDD+1”, que pede aos participantes que chamem um amigo para praticar, ao menos, 15 minutos de exercícios. Seja correr, caminhar, dançar, jogar futebol, vôlei ou qualquer outro esporte, o importante é não ficar parado! Para o registro quantitativo, a proposta é que a atividade seja compartilhada nas redes sociais marcando o Sesc Alegrete e o Sesc-RS.

Como em outros anos, o DDD também é sinônimo de solidariedade. Em todos os pontos de ações, haverá coleta de doações de leite UHT, que também podem ser entregues em escolas do Senac e Sindicatos filiados à Fecomércio-RS. Os alimentos serão distribuídos a entidades assistenciais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do programa Mesa Brasil Sesc. Em 2022, foram arrecadados mais de 8,4 mil litros de leite e mais de 1,4 milhão de pessoas foram mobilizadas no Estado durante o Dia do Desafio.

O Dia do Desafio foi criado nos anos 80, no Canadá, com a proposta de despertar o interesse das pessoas pela prática de esportes e atividades físicas, por meio de uma competição saudável entre municípios. Coordenado no Brasil pelo Sesc, desde 1995, o Dia do Desafio é uma iniciativa da TAFISA (The Association For International Sport for All) e conta com o apoio da ISCA (International Sport and Culture Association) e da UNESCO. É um movimento comunitário, realizado sempre na última quarta-feira do mês de maio, que envolve poderes públicos, instituições privadas e cidadãos trabalhando em parceria para mobilizar o maior percentual de participantes em relação ao seu total de habitantes.

Confira a programação organizada pelo Sesc Alegrete: