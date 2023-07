Sindicato da Alimentação cria cesta básica e divulga pesquisa de preços dos produtos

Share on Email

A tradicional pesquisa dos preços da cesta básica feita pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete – STIAA, visitou quatro dos principais supermercados de Alegrete.

O levantamento foi foi efetuada no primeiro dia do mês de julho, aferida pelos sindicalistas Roni Marteganha e Eneir de Ávila , ambos diretores do sindicais. Para o consumidor que pesquisa preços, a pesquisa serve de um aliado na hora de economizar. Segundo o sindicato a ferramenta busca auxiliar o trabalhador na hora de comprar, onde pode verificar o preço mais em conta.

Conforme pesquisa divulgada em página oficial da entidade no Facebook, dos quatro locais visitados, a cesta básica mais em conta foi na Ecomix no valor total de R$ 243,01 e o valor mais alto foi encontrado no Baklizi totalizando R$ 251,86. Considerando só os itens de alimentação listados pelo STIAA, a Rede Vivo teve o valor mais baixo em R$ 189,69. Já o mais alto foi o Baklizi.

Entre os itens de higiene o Baklizi teve o menor valor e o Peruzzo o mais caro. Já entre os produtos de limpeza elencados pela entidade sindical o menor preço coube a Peruzzo e o valor mais alto foi verificado na Rede Vivo.

Vale ressaltar que a pesquisa lista as marcas de produtos e seus respectivos preços, o que pode interferir numa variação de preços se comparados com outras marcas. Confira a pesquisa na íntegra: