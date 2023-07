Irmãos colombianos pedem ajuda em semáforo de Alegrete

Na manhã deste 4, dois irmãos colombianos da cidade de Tunja, na grande Bogotá, estão aqui com o mesmo objetivo. Eles viajaram de carona desde seu país, para tentar a vida onde surgir alguma oportunidade. Nesta cruzada por países da América Sul a dupla já passou por Equador, Peru e Bolívia.

Os irmãos Pablo(38) e Rodrigo Castro (28) comentaram que sabem fazer trabalho de construção, pintura e outros e gostariam de oportunidades, em vista que em seu país está difícil. Falaram que não têm família e precisam tentar algo para viver. Eles chegaram na tarde do dia 3, na cidade. E, cedo, já estavam nas equinas da Ruas General Sampaio com General Vitorino com seus cartazes . Estão dormindo na rua e algumas motoristas contribuíram com os irmãos Castro.

A Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, esclarece que existe a casa de passagem onde podem fazer refeições e pernoitar. E que esses irmãos colombianos podem buscar a Secretaria para outras informações.

Bem perto dali, um alegretense amassava latinhas de cerveja e refrigerantes que retirou de um container para vender como sucata e ter algum ganho numa realidade que, também, atinge a nossa cidade: a busca de alternativas para sobreviver.