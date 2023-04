Parrillero fez sucesso no 1º Festival da Linguiça com receitas audaciosas

Não é novidade que os gaúchos são apaixonados por churrasco, inclusive o prato é referência em outros estados do Brasil como sendo típico do Rio Grande do Sul. Todavia, as parrillas são as novas queridinhas e caíram no gosto popular, ainda assim, torna-se necessário ressaltar que churrasco e parrilla possuem características diferentes. No primeiro, é utilizado carvão e espeto para preparar a carne, os acompanhamento são primordiais, como saladas, a famosa maionese, pão de alho, farofa, vinagrete e mandioca. Já para a parrilla os acompanhamentos não são tão relevantes, a brasa é a chave no processo de produção, para isso, é utilizada a lenha, que será a base para assar a carne, que tem cortes mais finos, e acompanhamentos como queijo, salsicha e batatas.

O parque de exposições Dr. Lauro Dornelles explorou as mais variadas formas de fazer linguiça, por esse motivo, é claro que essa iguaria seria servida nos três dias de festa. Tanto é que foi preparda como sushi, com massas, arroz, hambúrguer e no estilo parrillero. Um dos convidados do evento foi o renomado chefe de cozinha Douglas Nunes, mais conhecido como Douglas Parrillero. Ele é embaixador de marcas como Frigorífico Callegaro, do Sal Pirata, consultor do restaurante Confraria Parrillera (de Santiago RS), além de ser proprietário do Salero – Empório e Churrasco (de Santa Maria). O início profissional do chefe ocorreu em rodeios de todo o estado, com o tempo abriu uma casa de carnes nobres e especiais em São Gabriel. Descobriu o gosto pela parrilla e decidiu estudar a técnica a fundo em Buenos Aires, aprendeu técnicas como o varal e o infernillo, adquiriu grande experiência e hoje ensina sobre o preparo de carnes na parrilla no Brasil e no exterior.

Douglas produziu um workshop voltado para comerciantes e indivíduos interessados em iniciar ou aperfeiçoar suas técnicas na parrilla. No último dia de feira, no domingo (16), o chefe levou seu curso ao público do evento, em uma das ruas do parque de Exposições, com duas parrilas: uma maior, que assava uma costela e legumes como pimentão e berinjela; e outra menor para outros cortes . Ele falou para o público sobre particularidades do processo de início, explanou sobre a diversidade de cortes, bem como os acompanhamentos e sua forma de elaboração. Um dos organizadores do Festival, Gabriel Luís Charão, médico veterinário da prefeitura e professor da URCAMP, enfatizou a importância do workshop para promover ainda mais a carne e a linguiça produzidas em Alegrete.

O PAT perguntou ao chefe Douglas sobre os próximos passos em sua carreira, ele disse que 2023 tem sido um ano bastante promissor, comenta que é seu primeiro ano trabalhando com o varejo, no seu empreendimento, o Salero (Santa Maria). O local é bastante diferente, as pessoas escolhem o corte que vão consumir, em formato de steakhouse, sem a formalidade de um restaurante, descontraído, implementando e aprendendo com essa nova versão, para que daqui a algum tempo se transforme em nova consultoria para o mestre da parrilla. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais o chefe Douglas Nunes, é só acessar sua conta no Instagram @douglasparrillero.