Com caixa recheado e contas em dia- Alegrete terá avanços importantes- garante Márcio Amaral

E para entender como todos esses milhões serão aplicados, na última segunda-feira (9), a redação do Portal Alegrete Tudo recebeu a visita do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, acompanhado do seu vice Jesse Trindade do Santos.

Conferência de mulheres da Assembleia de Deus reuniu 12 mil fiéis, 56 de Alegrete

Em pouco mais de meia hora, a dupla de gestores concedeu uma entrevista em forma de bate-papo, falando justamente sobre o caixa positivo do município. Com uma dívida ativa girando em torno de 90 milhões, uma folha salarial fechando na casa dos 10 milhões, o prefeito se dá ao luxo de ter as contas em dia e pagar o quadro funcional sem atrasos, muitas vezes pagando de forma antecipada.

Mecânico Carlos Beulk, falecido recentemente em Caxias, foi homenageado em Alegrete

Num primeiro momento, Amaral indagado sobre o volumoso caixa, enquanto outros municípios estão recorrendo a Brasília em busca de ajuda financeira, diz que foi feito o tema de casa. Credita a saúde financeira a um planejamento, em que todos os setores dão sua contribuição. O trabalho em equipe deu resultado. Os ajustes de contas do município, passam por dívidas do IPTU ajuizadas em cartório, um canal de relacionamento entre prefeitura e contribuinte, que é fundamental para as renegociações. Essas receitas também foram vitaminadas pelos recursos do Imposto Territorial Urbano – ITR desde 2019.

Uma prosa com o Patrão Maior

Outro exemplo foi o alto TBI, quando cerca de 300 novos proprietários ajustaram suas contas de impostos sobre transmissões de imóveis. No entanto, numa análise geral, o prefeito Márcio quer continuar fazendo obras, atendendo as demandas da comunidade, numa ação conservadora, mas com olhar progressista. Diz que vem muita coisa boa e para 2024, o orçamento do município bate nos R$ 363 milhões.

Saúde

Num dos setores com maior número de demandas, o prefeito é muito otimista nesta área. Comenta que o município é referência na região, embora em algumas especialidades seja necessário transferir pacientes.

Com o Programa Mais Médicos, Alegrete conseguiu equilibrar as demandas das ESFs, que em sua totalidade já atendem em terceiro turno. Para o prefeito, o município tem uma rede de saúde com amplo atendimento à comunidade e o maior investimento será a implantação da telemedicina.

O futuro da tradição está garantido; veja a estampa do gauchinho

Infraestrutura

Em tese, outra área que elenca um montante considerável de demandas. Atender estradas rurais, um ponto que o prefeito ponderou muito. Citando que, embora a extensão territorial de Alegrete seja um obstáculo, estão sendo atendidas à medida do possível, as estradas de todas as localidades. A pavimentação asfáltica tem consolidado diversos projetos no perímetro urbano, e demandas consideradas urgentes para melhorias na trafegabilidade.

A construção de um novo pórtico no trevo de acesso, pela República Rio-Grandense já é realidade. O projeto passa por um processo licitatório. Quanto a péssima conservação dos trevos de acesso na BR-290, o vice-prefeito revela a dificuldade de interagir com o DNIT, o órgão não tem mostrado interesse real em realizar manutenções. No quesito iluminação, a prefeitura tem dado atenção aos locais, garante Trindade.

A Praça da Juventude terá um projeto de reestruturação, e os gestores asseguram que o local precisa de vida e funcionar com seu devido propósito. Quanto aos camarotes, diz que há um trâmite com prazo legal de prestação de contas, imposto à Assercal.

Também na área de infraestrutura, o município tem investido em ligações de rede, com bueiros e atendido demandas antigas da comunidade, garante Amaral. O projeto “Prefeito das Praças”, tem atendido os gargalos de infraestruturas em espaços públicos, que atualmente é de gestão dos próprios moradores.

Uma palavra amiga na hora certa muda um destino; história baseada em fatos reais

Educação

A gestão compartilhada para atender as demandas da educação infantil foi um ponto questionado. Para Márcio, diversos projetos têm contribuído para melhoria na educação do município. Ele reitera o investimento na área, como mobiliário novo, notebooks, inclusão de plataforma digital e especialmente uma educação empreendedora. Questionado sobre educandários que estavam fechado para reformas, se comprometeu a resolver o problema até o final desse mês, especialmente quando à escola municipal Dr. Romário.

No quesito segurança, o prefeito é pontual e destacou que o concurso da prefeitura vai contribuir muito com a contratação de novos guardas municipais. Concurso esse, que, segundo o prefeito, não vai impactar no índice sobre a folha do quadro funcional, pois já houve um estudo financeiro sobre a situação.

Em 2022, o município consolidou cerca de R$ 20 milhões em investimentos. Diante deste cenário positivo e o aporte de mais dinheiro no caixa, a dupla de gestores foi instigada a falar de novos projetos que são anseios da comunidade.

A construção de um ginásio municipal foi um desses questionamentos. O vice Jesse, adiantou que já existe um projeto de construção do espaço municipal e a gestão Márcio está ligada em atender essa demanda da cidade.

A construção de uma nova ponte, depende sobretudo de um minucioso estudo com técnicos engenheiros que avaliem um local e apresentem projetos de viabilidade. Para o prefeito, falta a apresentação técnica para então se pensar nesta nova obra. Ele adianta que uma possível rótula no entrocamento da ponte, com ajustes viários, seria uma possibilidade. Mas isso depende de estudos de profissionais da área.

Réu confesso de feminicídio é condenado a 30 anos em Alegrete

A elaborações de projetos técnicos que viabilizem certas melhorias, esbarra na falta de profissionais, destaca Amaral. A reconstrução de um museu apresenta a dificuldade de um profissional habilitado em montar o projeto. A morosidade de finalizar projetos por escassez de profissionais na área, é um entrave. Embora a prefeitura possua técnicos, a demanda é maior e mais complexa, revelam os gestores.

Outro ponto avaliado na entrevista, é quanto ao processo licitatório do prédio da estação férrea. O prefeitura vai para uma republicação de edital para concessão de uso, a primeira foi ausente, não teve proponentes. Ele afirma que o modelo de reconstrução do local será por iniciativa privada e afasta a possibilidade do município assumir o espaço com recursos municipais.

Ao final da entrevista, prefeito e vice agradeceram pelo espaço e se disseram otimistas numa avaliação própria da gestão que se encaminha para o final. “Depois do falecimento da Cleni, tive de assumir e conseguimos passar por testes de fogo”, resumiu Márcio Amaral. O prefeito ponderou que embora tenha um caixa confortável, a realidade será a mesma, os problemas, as demandas sempre vão existir. “Vamos fazer diferente, com inovação tecnológica atrelada ao setor agropecuário”, enfatizou o chefe do Executivo.

Caminhada por justiça para autor de feminicídio que destroçou família