Startup alegretense desenvolve tecnologias para todo o Brasil

Para desenvolver as soluções para o mercado, a proposta é integrar o capital intelectual e o expertise na área de tecnologia da 2Day às habilidades e conhecimentos das empresas clientes. Esse é o diferencial da 2Day. A startup desenvolve sistemas para Fintech, gerenciamento de integradoras de energia solar, gestão do agronegócio e emissão de certificados de aferição de equipamentos.

Segundo a sua fundadora, a cientista da computação, Ildevana Poltronieri, “a 2Day nasce de um sonho de transformar a realidade da nossa cidade, atraindo investidores para desenvolver seus aplicativos, agregando novos empreendedores ao ecossistema”. Para Poltronieri, a região de Alegrete, que é de forte vocação no agronegócio, gera muitas demandas em soluções tecnológicas e, com isso, muitas oportunidades de novos negócios.

“Andei pelo mundo, morei no Canadá e em outras cidades do Brasil, mas sempre enxerguei potencial na minha terra natal, Alegrete” afirma a empresária que não pensou duas vezes em abrir uma empresa de desenvolvimento de software para atender um mercado que para a tecnologia não tem fronteiras.

“A tecnologia não precisa estar nos grandes centros. Temos pessoas qualificadas que saem da Unipampa (Universidade Federal do Pampa) e podem ser grandes profissionais” – complementa Poltronieri.

Mas para além do propósito da internacionalização e expertise, há o claro propósito de contribuir com os negócios locais. “Como responsável pela parte técnica da empresa, sei das dificuldades encontradas pelas micro e pequenas empresas da área, principalmente na fase inicial do negócio, no que diz respeito a busca por melhorar a qualidade e implementar as melhores técnicas de desenvolvimento, mas sempre buscando aperfeiçoar e reinventar em um negócio tão dinâmico e mutável”, declara o engenheiro de software e sócio da 2Day, João Carbonell.

A 2Day IT Solutions abrirá as portas da sua sede num evento para autoridades e convidados, agora em julho, quando apresentará os projetos em execução e os em fase de planejamento.

Por João Alfredo Ramos Júnior