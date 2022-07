Sucesso entrega do pergolado da Confraria da Praça Nova

A Confraria da Praça é uma agremiação de amigos que juntos batem papos de assuntos que correm nas redes aqui na aldeia e, também, dos que interferem em nível estadual e nacional em todos os setores da sociedade.

Entrega do Pergolado da Confraria da Praça Nova

O movimento que foi captaneado por um grupo de amigos tomou um rumo de resistência e luta pela Democracia, com a união de amigos e simpatizantes da Confraria.

No último sábado(23), eles inauguraram o pergolado da Confraria na Praça Nova, local que escolheram para se reunir aos sábados. A idealização do Pergolado foi do confrade José Ascânio Vilaverde Moura ( in memoriam).

Entrega do Pergolado da Confraria da Praça Nova

Muitas pessoas passaram pelo local sendo artistas, professores, servidores públicos, o prefeito Municipal, Márcio Amaral, entre outros.

Esclarecido o mistério do sangue e dentes na calçada da Andradas

Um dos mais entusiasmados com a obra e a Confraria e o bancário aposentado José Airam Vasconcelos.

Entrega do Pergolado da Confraria da Praça Nova