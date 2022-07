Taxistas terão direito a benefício emergencial de até 1 mil reais por parcela

Share on Email

Os motoristas de táxi devidamente registrados no município terão direito a benefício emergencial (BEm-Taxista) – instituído pela Emenda Constitucional nº 123 – para enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes.

O benefício somente será pago a quem estiver com CPF e CNH regulares. Detentores de concessões ou autorizações (alvarás) até 31 de maio de 2022 também se incluem.

O BEm-Taxista tem validade até dezembro/2022 e o número de parcelas poderá ser ajustado considerando o número de beneficiários cadastrados e o limite global de recursos. O valor máximo é de R$ 1.000 por parcela.

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade e Cidadania será encarregada de todos os trâmites aos taxistas contemplados.

Para mais informações, entre em contato através do fone: 3421-5038.