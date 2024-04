Técnico alegretense assume o comando da AVF Manoel Viana

Share on Email

A Associação Vianense de Futsal anunciou na última terça-feira, o seu novo comandante técnico para a temporada 2024. Alonso Medeiros, que tem passagens pela a AMF e pelo Real Alegrete, será o responsável por conduzir a equipe aos objetivos da temporada 2024.

No começo dessa temporada, a equipe era comandada pelo técnico Rodrigo Gasolina. A direção do time vianense resolveu modificar e apostar em outra metodologia de trabalho para o decorrer do ano.

Alonso chega para comandar a equipe durante a Série Prata. No ano passado, o time bateu na trave no acesso, caindo nas quartas de final para a equipe campeã, AFA de São Francisco de Assis. O técnico comenta que essa oportunidade é única e que está muito motivado para fazer um grande trabalho à frente da equipe,” chego pra somar, vamos em busca dos nossos objetivos”, disse o profissional.

Foto: Guilherme Ferreira