Técnicos da Corsan de Alegrete e região auxiliam na reconstrução do abastecimento de água em Canoas

A Corsan mobilizou oito colaboradores do setor de Eletromecânica das cidades de Alegrete, Dom Pedrito e Rosário do Sul para auxiliar no processo de reconstrução do sistema de abastecimento de água em Canoas. O embarque dos colaboradores ocorreu na noite do dia, 7, no Aeroporto Municipal Gaudêncio Ramos, com destino à Base Aérea de Canoas – BAC.

A iniciativa faz parte de uma força-tarefa da Corsan para retomar a distribuição de água na região, que inclui a construção de sistemas de bombeamento temporários, captação móvel de água, manutenção e limpeza de sistemas elétricos e mecânicos, trocas de bombas, perfuração de novos poços artesianos, entre outras ações.

A Companhia também está prestando suporte à população local, fornecendo sistemas de distribuição de água em pontos estratégicos. Em Canoas, as caixas d’água comunitárias estão localizadas na Unidade de Saneamento – Rua Frei Orlando, 111, em frente ao Park Shopping, no pátio da Ulbra e na Avenida Boqueirão, na Rótula do Guajuviras.

O Diretor Regional, Maximiliano Alves de Morais, enfatizou a importância dessa ação diante do atual cenário: “Neste cenário que estamos presenciando no Estado, precisamos unir esforços para devolver à população as condições necessárias de saúde e segurança. Isso começa pela água, que é o bem mais valioso que temos e hoje está escasso. A Corsan | Aegea não está medindo esforços para que todos estejam recebendo água de qualidade e com segurança hídrica dentro dos próximos dias. Estas equipes que estão em deslocamento irão somar para que em breve possamos devolver a essas pessoas autonomia para reconstruir suas vidas”.