Homem é ferido na cabeça, por pedrada, desferida por uma jovem

Homem de 37 anos foi ferido na cabeça em razão de pedrada lançada por mulher de 21 anos.

Segundo informações dos policiais militares, uma guarnição foi acionada no bairro Izabel, devido a uma desordem.

No endereço citado, os PMs fizeram contato com a vítima. Desta forma, o homem descreveu que uma mulher o teria agredido com uma pedrada na cabeça o que causou ferimento.

Os envolvidos foram identificados e levados à Delegacia de Polícia devido a lesão corporal, onde foi realizado o registro.

Na ocorrência, não constava a gravidade do ferimento e também qual a motivação para o desentendimento e agressão.