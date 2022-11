Temperatura sobe gradativamente esta semana

Share on Email

De acordo com a Climatempo, a temperatura baixa que fez os alegretenses e muitos gaúchos tirarem o cobertor do armário, neste início de mês, vai seguir, no mínimo até o final de semana.

Entretanto, a partir da semana, os termômetros vão subir em todo o Rio Grande do Sul, retornando a um clima típico de primavera.

A temperatura vai se elevando gradativamente, nesta semana. Essa massa de ar polar, em decorrência do La Nina, que fez os termômetros caírem, gerou mínima de 2,3°C na Fronteira Oeste, no dia 1°.

Para essa quinta-feira(3), a mínima será de 8ºC em Alegrete com máxima de 27ºC, já na sexta-feira(4), a mínima será de 9ºC, com máxima de 29ºC; no sábado, a mínima é de 10ºC e máxima de 30ºC.

Para o domingo(6), dia do Pet Day no Parque Rui Ramos, a temperatura vai ser uma aliada com mínima de 12ºC e máxima de 30ºC.

Foto de Capa: Angel Fábio Alves