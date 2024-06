Temperatura sobe na primeira semana de junho em Alegrete

Alegretense, ilhado no Vale do Taquari, duramente atingido pelas enchentes, descreve um cenário desolador

Nesta segunda-feira (3), nas primeiras horas do dia, o nublado tomou conta do cenário da Terceira Capital Farroupilha; no entanto, não há previsão de chuva. A mínima registrada foi de 11ºC e a máxima chegará aos 22ºC no período da tarde.

Na terça-feira (4), o padrão se repete, com mínima de 10ºC e máxima de 26ºC no período da tarde. Já na quarta-feira (5), há uma remota previsão de chuva, cerca de 6 mm durante a madrugada. Além disso, as precipitações devem tornar o tempo ainda mais abafado, com a máxima atingindo os 28ºC.

Na quinta-feira (6), o dia começa com 14ºC e a máxima chega aos 26ºC. Durante os dias dessa semana, este será o dia de menor umidade relativa do ar, com padrões variando entre 24% e 47%. Na sexta-feira (7), a mínima será de 15ºC e a temperatura chegará aos 28ºC, sem previsão de chuva para o penúltimo dia da semana.