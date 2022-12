Temporal causa estragos e deixa residências sem luz e água em Santana do Livramento

O temporal que caiu na tarde de sábado (24) sobre Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, causou estragos pelo município. Há registros de destelhamentos de casas e carros danificados com a queda de árvores.

A Secretaria de Assistência Social e a Defesa Civil auxiliaram pelo menos 30 famílias. Lonas, roupas e cestas básicas foram distribuídas para a população atingida pela chuva.

Além do vento, choveu granizo por cerca de 40 minutos. De acordo com as autoridades locais, várias residências ficaram sem luz e com problemas no abastecimento de água durante a noite.

Veículo é atingido por queda de árvore em rua de Santana do Livramento — Foto: Sentinela 24 horas

A energia elétrica ainda está sendo restabelecida em alguns pontos da cidade, segundo a RGE Sul. Não há previsão para o retorno completo.

Equipes do departamento de água e esgoto trabalham para normalizar o serviço nas localidades dos bairros Jardim Europa, Hidráulica e Vila Argiles.

Por Bruno Marsilli, RBS TV Pelotas