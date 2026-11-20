Conforme informações repassadas à reportagem pelo coordenador da Defesa Civil, Adão Roberto, os danos atingiram principalmente residências, galpões e árvores.

Até o momento, não há registro de danos na área urbana de Alegrete, nem informações de ocorrências em outras localidades do município. No Mariano Pinto, cerca de 65km da cidaded, pelo menos cinco a seis residências tiveram danos mais graves, com destelhamento total. Outras casas também foram atingidas parcialmente, além de registros de árvores caídas.

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Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e a Defesa Civil estão mobilizadas e já se deslocaram até os pontos atingidos para prestar assistência aos moradores. Entre as ações realizadas estão a entrega de lonas para proteger as residências, a retirada de árvores caídas e o acompanhamento das famílias afetadas.

Segundo as informações repassadas, até o momento não há registro de estradas obstruídas em razão dos acontecimentos.

O prefeito Jesse Trindade também já entrou em contato com algumas das famílias atingidas, buscando acompanhar de perto a situação e as necessidades dos moradores.

As equipes seguem trabalhando na localidade, prestando suporte e monitorando possíveis novas ocorrências. A orientação é para que a população permaneça atenta, especialmente diante da possibilidade de novas instabilidades climáticas.

Contato da Defesa Civil

Em caso de necessidade ou para comunicar ocorrências, a população pode entrar em contato com o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto, pelo telefone:

(55) 99956-6385.