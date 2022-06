“Tenho amor, Tá no meu Sangue”, neste terça, no calçadão de Alegrete

O veículo que vem de Porto Alegre, estará no calçadão de Alegrete, nas imediações da rua General Sampaio, para realizar a coleta de sangue das 9h às 16h. Esta é uma ação que tem está inserida na programação de 23 anos da Nativa.

Presente do dia dos namorados não passou no scanner do Presídio

A Nativa FM e o PAT vão oferecer brindes incríveis a todos que comparecerem no calçadão para esta ação.

E, a Farmácia São João se uniu à campanha oferecendo alguns exames rápidos, gratuitos, como: de glicemia capilar, verificação de pressão e bioimpedância, assim como, o Consulado do Internacional, através do Cônsul Vilmar Freitas, estará sorteando um lugar no ônibus com ingresso para o jogo no Beira Rio no próximo dia 5.

A assistente social, Fernanda Soares, destaca que é necessário estar de máscara para entrar no ônibus do Hemorgs.

Unidade móvel do Hemorgs

O sangue é considerado o combustível da vida e a doação, um grande ato de solidariedade. Unir o combustível da vida e o ato voluntário pode salvar muitas vidas. Uma única doação, que atinge o máximo de 450 ml, pode ajudar até quatro pessoas.

Os colaboradores da rádio Nativa estendem com um convite especial, nas nossas redes sociais, aos alegretenses que são sempre muito solícitos quando provocados para ações em prol da comunidade e, neste caso, para salvar vidas.

Acidente de trânsito provoca briga e ameaça com facão em Alegrete

Empresas, entidades, grupos familiares, amigos, homens e mulheres que queiram se engajar nessa causa, serão bem vindos. “Vamos fortalecer essa ação humanitária em prol de todos nós” – acrescenta o idealizador da campanha – Jucelino Medeiros.

Doação de sangue

Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais cinco municípios da região, abrangendo São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.

Todas as tipagens podem ser doadas. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor.