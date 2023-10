Tentativa de homicídio deixa três pessoas baleadas no bairro Progresso

No final da tarde desta quarta-feira, 25, ocorreu uma tentativa de homicídio no bairro Progresso, quando um grupo de pessoas se encontrava em uma residência localizada na Rua Tapejara, conhecida como ponto de usuários, de acordo com informações da Brigada Militar. Dois homens chegaram ao local em uma moto, desferindo vários disparos contra o grupo, resultando em três baleados e um ferido.

Segundo relatos de testemunhas, um dos suspeitos desceu da moto e abriu fogo contra as pessoas presentes na casa. A violência do ataque deixou um jovem atingido no abdômen, com o projétil atravessando seu corpo e saindo pelas costas. Outro indivíduo, foi baleado de raspão na nádega direita, enquanto um terceiro, levou tiros nos dois pés. Eles têm 17, 18 e 23 anos.

As vítimas foram socorridas pelas equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros e a ambulancia da Santa Casa prestaram socorro a duas das vítimas, enquanto o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou a terceira vítima ao hospital. Um quarto apresentava ferimentos, porém não foi atingido pelos disparos.

A arma utilizada no ataque foi identificada como uma pistola calibre 9mm. Os policiais apreenderam sete cápsulas deflagradas.

Além disso, uma das vítimas fugiu e foi encontrada na rua Machado de Assis

As vítimas, todas jovens com idades entre 17 e 23 anos, permanecem sob cuidados médicos e, segundo informações das autoridades locais, o estado de saúde delas é considerado estável. Não há detalhes sobre a motivação do crime.