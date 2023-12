Blitz para prevenir comportamentos de risco abordou dezenas de veículos

Denominada “Boas Festas”, a operação teve como foco o combate a diversos comportamentos de risco, incluindo a embriaguez ao volante, excesso de velocidade e o uso de celular durante a condução. Tais infrações são conhecidas por potencializar a ocorrência de acidentes no trânsito.

Ao longo da ação, foram abordados 130 veículos, entre carros e motos, resultando na lavratura de sete autos de infração. Estes abrangem uma variedade de irregularidades, incluindo a condução sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), permitir a condução sem CNH, conduzir veículo sem licenciamento e conduzir com CNH vencida há mais de 30 dias.

João Tolfo, o mais antigo livreiro de Alegrete

Além dos resultados alcançados, as autoridades destacaram que esta é apenas uma das muitas operações programadas para ocorrer em pontos estratégicos da cidade. O intuito é garantir a segurança viária e conscientizar os condutores sobre a importância do cumprimento das normas de trânsito.

Profissão Pai| Afonso Guedes, educador parental, é especialista em construir relacionamentos

Diante do cenário de diversas autuações, as autoridades reforçam a necessidade de respeito às leis de trânsito, alertando que infrações podem resultar em sérias consequências, não apenas para o infrator, mas também para a segurança de todos os usuários das vias públicas. A população pode esperar novas operações de fiscalização, uma medida que visa manter a ordem e a segurança no trânsito municipal. A ação foi realizada na noite do dia 12.