Time de voleibol do União fica com o vice na etapa da Liga Gaúcha em Bagé

Das seis equipes participantes por etapa, no chaveamento a equipe alegretense enfrentou as fortes equipes do Sputinik e NTA.

Os guris do União com um seleto time venceram o primeiro jogo contra a boa equipe de Bagé (NTA), e na sequência não conseguiu segurar o forte clássico entre Alegrete e Uruguaiana. A vitória ficou para os uruguaianenses do Sputinik.

Na repescagem o União enfrentou o Sul Vôlei Sub-20 da cidade de Bagé e fez 2 sets a 0. No jogo pela semifinal encarou a forte equipe principal do Sul Vôlei e saiu vencedora num jogo de intensa disputa, placar 2 a 0 para os alegretenses.

Na final o título não veio, depois de vencer em casa na primeira etapa, o União acabou sofrendo nova derrota para o Sputinik de Uruguaiana.

Além do vice, o União trouxe três destaques de partida. Os atletas Carlos Augusto “Tica”, Rodrigo Alemão e Rafael Dill que se destacaram ao longo da competição.

