Vôlei Feminino de Alegrete vence etapa bageense da Liga Regional

O VFA teve um bom desempenho na etapa de Bagé. No primeiro confronto as meninas de Alegrete tiveram um tropeço frente as donas de casa Asut, com derrota de 2 sets a 1. Logo em seguida as alegretenses venceram o Sul Vôlei por 2 a 0. Com os resultados a equipe de Alegrete acabou avançando em segundo na chave e disputou a repescagem com o terceiro colocado da chave A, equipe de Dom Pedrito.

Um jogo amplamente disputado, ponto a ponto com vitória das meninas do VFA. O trunfo sobre as representantes do Ponche Verde deu a vaga na grande semifinal. As adversárias no confronto para passar à final eram as gurias do Sputinink, seleto time de Uruguaiana. Num jogo tenso e de muita entrega de ambos os lados, deu Alegrete 2 a 1 e vaga na final.

A disputa do título foi justamente contra a equipe que as alegretenses haviam perdido no início da etapa. A revanche contra o time da Asut, teve dois sets bem disputado ponto a ponto e com a melhor, para as campeãs da segunda etapa da Liga Gaúcha. Um 2 sets a 0 para as gurias da 3ª Capital Farroupilha.

Além do título da etapa de Bagé, o VFA trouxe dois destaques e mais um troféu. Destaque Melhor da partida com Valéria Mendonça contra o Sul Vôlei e Ana Luiza Casagrande com Melhor Ataque da competição e também destaque do jogo em duas partidas, contra Sputinik pela semi e Asut na final.

“Queremos agradecer aos nossos técnicos Rodrigo Alemão e Rodrigo Lemes, aos nossos maridos e companheiros, que estão sempre junto de nós na torcida”, destacou a atleta Regina