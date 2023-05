Acidente, em cruzamento da General Sampaio, envolve duas caminhonetes

Na tarde desta terça-feira(2), um acidente entre os dois veículos resultou em danos materiais.

De acordo com a Guarda Municipal, o motorista da S10 seguia na General Sampaio quando teve a frente cortada pelo condutor de uma caminhonete C10. Com o impacto entre as caminhonetes, ambas ficaram com avarias, contudo não houve feridos.

A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência. Esse é um dos cruzamentos que tem um alto índice de acidentes, em Alegrete.