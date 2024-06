TJRS suspende efeitos da lei que pagaria incorporações aos servidores da Prefeitura

Uma ação de inconstitucionalidade – ADIN impetrada pela Procuradoria da Prefeitura de Alegrete para tornar inconstitucional a Lei 078/2023 que instituia o pagamento das incorporações a servidores municipais foi acatada pelo Tribunal de Justiça do RS.

A decisão liminar do TJRS julgou inconstitucional e suspendeu os efeitos da Lei 078/2023 até o julgamento final da ação. É medida que se impõe diante do potencial ato lesivo aos cofres públicos, bem como, pelo princípio da precaução, tendo em vistas os diversos pedidos administrativos e judiciais de cumprimento da mesma e sua medidas.

O prefeito esclareceu, em matéria anterior, que os cálculos iniciais apontavam que o impacto na folha seria de 26 mil reais e mais 300 mil reais de encargos, e que isso não seria problema, diante da folha de pagamento da Prefeitura que é de 11 milhões de reais. Desde então, trabalharam para corrigir equívocos e buscaram dar a quem realmente merece. Ele diz que para não inviabilizar os cofres públicos, a saída foi entrar com uma ADIN e a decisão saiu no dia 11. -Procuramos fazer de forma correta e mais transparente possível, porque se fosse aprovada, nosso índice de pessoal passaria a 60% -muito acima do permitido.

A ação de inconstitucionalidade da lei 078/2023, data do último dia 7 de junho e versa, dentre tantas justificativas, que o impacto na folha de pagamento, após novos cálculos, seria de 981 mil mensais não se computando os servidores inativos.

O vereador Éder Fioravante, do PDT, foi o proponente da denúncia do não pagamento da incorporações pela Prefeitura em lei enviada pelo Executivo e aprovada por unanimidade na Câmara em dezembro dezembro de 2023.

Ele explica que referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito Márcio Amaral referente a Lei 078/2023, que teve na noite de ontem deferida a Liminar suspendendo os efeitos dessa Lei até o julgamento final da presente Ação, “entendo que a liminar tem efeito de decisão judicial Ex Nunc: ou seja, NÃO “retorna ao passado”, dessa forma a Denúncia vai prosseguir para a apreciação do colegiado de vereadores. O vereador ainda observa que o mérito da denúncia é pelo não cumprimento/omissão de atos administrativos do prefeito, não perdendo dessa forma a eficácia da denúncia”. Ele diz que no mínimo foi omisso, após 07 meses de vigência da lei, resolve entrar com uma ADIN. Hoje, o Prefeito coloca como Réu a Câmara de Vereadores, ou seja, os que representam os direitos do povo, atesta Fioravante.