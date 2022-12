Torneio de vôlei beach agitou o União no final de semana

No último final de semana o União Society foi palco de competições de vôlei de areia. A disputa foi no sábado e domingo.

Foi um verdadeiro festival esportivo. Nas quadras de society foi realizado um torneio para gurizada, já nas quadras de areia, 19 duplas da Fronteira Oeste disputaram a competição.

No feminino realizado no sábado, 9 duplas duelaram na fase classificatória com três chaves com três duplas cada.

A final contou com duas duplas da cidade de Rosário do Sul. A dupla formada por Lauren e Val levou a melhor sobre as conterrâneas Adryelle e Letícia.

Lauren e Val: campeãs Adryelle e Letícia ficaram com o vice

Na disputa do 3º lugar, duas duplas de Alegrete, Ari e Gabi contra Regina e Chiara, num set único de de 21 pontos, melhor para a dupla Ari e Gabi.

Ari e Gabi ficaram com o bronze

No masculino, 10 duplas deram um espetáculo à parte no domingo, nem o sol escaldante de 40ºC foi páreo para inibir o desempenho dos atletas.

E o pódio do 1º torneio de vôlei de praia do União em Alegrete, ficou com os dono da casa. A dupla do União formada pela dupla Dill e Alemão venceu na final os uruguaianenses João e Léo. Já o 3º lugar coube a dupla Ismael e Tatu de Manoel Viana.

Dill e Alemão João e Léo. Imael e Tatu

O torneio inédito no União foi a estreia das quadras de areia e contou com a arbitragem de Evandro Dias. Segundo Celika Ferrari, promotora do evento, o torneio foi um sucesso e no próximo dia 17, acontece o Torneio Misto Madrugadão. Conforme a organizadora de erventos do União é a força do voleibol alegretense fazendo história mais uma vez.

Fotos: reprodução