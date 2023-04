Torneio no campo do Nacional resgata o verdadeiro futebol amador nos bairros

Já em sua segunda rodada, o Torneio Integração 50 anos, reúne seis clubes filiados a Liga Alegretense de Futebol na categoria master. A competição iniciou no último dia 16, numa organização dos desportistas Luis Ismael e Paulinho “Pacotinho”.

O local dos jogos é o campo do Nacional, que foi limpo por militares do 6º RCB, parceiros do evento. A comunidade tem prestigiado os jogos que acontecem aos domingos de manhã. Uma verdadeira festa do futebol, reúne amigos com famílias inteiras e até narração na beira do campo tem feito do torneio um resgate do velho e bom futebol amador nos campos dos bairros. Segundo o líder comunitário Luis Ismael, o bairro Macedo deu o pontapé inicial com jogos nos campos que até então estavam extintos.

Na primeira rodada dois empates sem gols nas partidas Tinga e São José e Fortaleza e Boca Juniors. Já no domingo último o Cruzeiro fez 2 a 1 no Boca e Sindicato e São José ficaram no 0 a 0. Nesta fase todos jogam contra todos e os quatro melhores avançam para a tradicional semifinal.

Com premiação aos quatro finalistas, o Torneio Integração já é sucesso de público e o próximo encontro já tem data, dia 30 jogam Tinga x Fortaleza e Sindicato x Cruzeiro. O primeiro jogo inicia às 10h, com a certeza de um mais um bom número de incentivadores do verdadeiro futebol amador que está de volta aos bairros.

Fotos: reprodução