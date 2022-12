Triatletas alegretenses desafiam o Soloman em Passo Fundo

No último final de semana dois atletas alegretenses Leonardo Leonardi e Dione Rodrigues participaram da maior festa do triatlhon gaúcho na cidade de Passo Fundo.

A prova que contempla apenas atletas convidados foi dividida em 3km de natação, 120km de bike e 30km de corrida.

Uma prova dura, e ao mesmo tempo integradora. Soloman já é tradicional na cidade do Planalto Médio, uma prova entre amigos que se desafiam e que tem como único objetivo a vitória pessoal de cada atleta. Uma prova feita apenas para seletos convidados, na qual não existe melhor ou pior colocado, o que existe é determinação e muita superação.

E assim foi. Os dois triatletas alegretense Léo e Dione, relatam que essa experiência é única, essa prova é capaz de proporcionar aos atletas uma satisfação enorme, um sentimento de dever cumprido e além de tudo para eles foi muito mais do que uma prova, foi reafirmar uma relação fraterna de amizade que existe entre eles.

O apoio da família, foi fundamental para que os “guris” conseguissem concluir esse desafio. Léo sempre usa uma frase que diz: “Ninguém chega a lugar nenhum sozinho”.

Afinal a parceria deles proporcionou esse momento, bem como a força e a torcida dos atletas da LS Assessoria Esportiva, da qual o Leonardo é o coach. Alguns dos atletas que treinam com ele disseram que ter um treinador que dá exemplo, e motiva com seus feitos, faz com que todos possam acreditar cada dia mais no próprio potencial.

Foi uma prova incrível, cheia de significados, onde os atletas fizeram bonito e representam muito bem o município de Alegrete, nesse conceituado evento do triathlon gaúcho.

Fotos: reprodução