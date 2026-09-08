Tradição, cavalos e solidariedade: Medicina Veterinária realiza 1ª Cavalgada Beneficente em Alegrete

Em Alegrete, onde a tradição campeira faz parte da identidade da cidade, o Dia do Médico Veterinário será celebrado sobre o lombo dos cavalos — e com um gesto de solidariedade.

Nesta quarta-feira (9), o Piquete da Medicina Veterinária de Alegrete realiza a 1ª Cavalgada Beneficente, iniciativa que pretende reunir profissionais, famílias, cavalarianos e comunidade em uma celebração que une a cultura gaúcha à causa animal.

A ação é aberta ao público e gratuita. Além de marcar a data dedicada aos profissionais que trabalham diretamente com a saúde e o bem-estar dos animais, a cavalgada terá caráter solidário: os participantes irão arrecadar ração para a ONG OPAA, entidade que atua no cuidado e proteção de cães em Alegrete.

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A concentração está marcada para as 7h, no Arco da Entrada de Alegrete, na Avenida Assis Brasil. A saída está prevista para as 8h.

Uma cavalgada que atravessa a cidade

Mais do que um deslocamento a cavalo, o percurso foi pensado para levar a celebração a diferentes pontos de Alegrete.

Os cavaleiros passarão por ruas onde estão localizadas clínicas e estabelecimentos ligados à Medicina Veterinária, numa forma simbólica de destacar a profissão e aproximar a comemoração da comunidade.

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O trajeto começa no Arco da Entrada, pela Avenida Assis Brasil, seguindo até a Rua Barão do Rio Branco. Depois, o grupo passará pela Rua Bento Manoel, até a última rua da mesma em direção à galeria, antes de acessar a Avenida Dr. Lauro Dornelles.

Na sequência, a cavalgada seguirá pela Rua Venâncio Aires, passando pela rotatória em direção à CAAL. Depois, os participantes acessarão a Rua Eurípedes Brasil Milano, seguindo até a Ponte Borges de Medeiros.

O percurso passará ainda em frente à Unipampa e seguirá pela Avenida Rio Grandense até o Pórtico de Entrada de Alegrete, ponto previsto para a chegada.

A ração pode ser entregue durante a passagem

A solidariedade, neste caso, não depende do tamanho da contribuição.

Quem quiser ajudar a ONG OPAA poderá simplesmente aguardar a passagem da cavalgada em frente à residência e entregar a doação aos participantes.

A organização destaca que não é necessário doar um pacote fechado ou uma grande quantidade de ração. Pequenas porções também serão recebidas e encaminhadas à instituição.

A expectativa é reunir uma quantidade significativa de alimento para auxiliar na manutenção dos animais atendidos pela ONG.

Assim, a cavalgada terá também um segundo percurso: aquele que começa nas ruas da cidade e termina nos potes de comida de cães que dependem da ajuda da comunidade.

Confraternização no Parque de Exposições

Depois da cavalgada, a programação continua no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, onde será realizada uma confraternização aberta ao público.

Para quem quiser almoçar no local, haverá choripan pelo valor de R$ 20, acompanhado de linguiça, pão, molhos e saladas de alface e tomate. A proposta é permitir que o público se sirva à vontade, sem restrição de quantidade.

As bebidas serão de responsabilidade de cada participante, que também poderá levar o próprio cooler. Haverá ainda venda de Fernet no local.

A programação musical ficará por conta de Talisom Sauceda e João Paulo, músicos integrantes dos Comparsitas, que farão o acompanhamento da confraternização com música ao vivo.

Uma data para celebrar a profissão — e cuidar de quem precisa

A escolha do Dia do Médico Veterinário para realizar a primeira edição da cavalgada dá à iniciativa um significado que vai além da comemoração profissional.

A profissão que tem nos animais a razão de existir encontra, na ação, uma oportunidade de devolver à comunidade parte desse cuidado. De um lado, a tradição gaúcha, os cavalos e a cidade percorrida a cavalo. Do outro, uma campanha de arrecadação destinada a animais que precisam de alimento e proteção.

A proposta do Piquete da Medicina Veterinária é justamente juntar essas duas realidades em um mesmo dia.

A 1ª Cavalgada Beneficente ocorre nesta quarta-feira (9), com concentração às 7h no Arco da Entrada de Alegrete e saída prevista para as 8h. A participação é gratuita e aberta a todos.

Para quem não puder participar da cavalgada, há uma maneira simples de fazer parte dela: basta ter um pouco de ração à disposição e entregá-la quando os cavaleiros passarem. Em Alegrete, nesta quarta-feira, a tradição vai passar a cavalo. E a solidariedade também.