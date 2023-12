Tradicional Grenal da Restinga beneficia famílias da Vila Nova

No último dia 24, aconteceu o tradicional jogo promovido pelos desportistas do bairro Restinga. O clássico entre colorados e gremistas foi disputadíssimo no campo do Nacional.

Dentro das quatro linhas o jogo foi acirrado e de intensa disputa. A árbitra alegretense Rosana Ruviaro, da Federação Carioca de Futebol apitou o clássico que terminou com o placar elástico em 4 a 4.

Como sempre acontece, o jogo da comunidade da Restinga, às véspera do fim de ano, conta com cunho solidário e dessa vez, não foi diferente. O montante dos alimentos arrecadados foram doado para famílias do bairro Vila Nova. “Fizemos essa doação para essas famílias que neste momento necessitavam muito. O Grenal dentro de campo foi muito bom. Jogo pegado”, pontuou Clécio Prates, desportista e árbitro, um dos líderes da comunidade da Restinga. Para coroar o sucesso de mais uma edição, gremistas e colorados comemoram com um delicioso churrasco regado a muita cerveja, na principal rua de acesso ao bairro, próximo a sede do Fortaleza Futebol Clube.

Fotos: reprodução