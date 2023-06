Mais de 40 vagas para Letras Português EAD​ na Unipampa em Alegrete

Saiu o edital de ingresso por notas do Ensino Médio 2023/2 no curso Letras Português EAD​ da Unipampa. As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira (28), e se encerram no dia 27 de julho.

O curso é gratuito, na federal e 100% online e oferta 46 vagas para o polo Alegrete, num curso reconhecido com nota 5 no MEC, a nota máxima, sendo completamente gratuito. A chamada é por nota do Ensino Médio, então qualquer pessoa que já tenha terminado de cursar a educação básica pode se inscrever.

Confira o edital e cronograma:

https://sites.unipampa.edu.br/ingresso/ingresso-por-notas-do-ensino-medio-letras-portugues-ead-2023-2/

O curso de Letras – Português, Licenciatura a Distância, é planejado dentro de uma carga horária de 3.245 horas. Essa carga pode ser integralizada em no mínimo quatro anos, oito semestres, e no máximo oito anos, isto é, dezesseis semestres. A oferta é de 150 vagas anuais, distribuídas entre cinco polos, cada um com trinta vagas: Jaguarão, Alegrete, Caçapava do Sul, Dom Pedrito e Santana do Livramento. Observa o Calendário Acadêmico da Universidade, de acordo com a Resolução 29/11.

Por ser um curso a distância, o aluno pode realizar seus estudos nos horários que melhor lhe convir, desde que atenda, é claro, à progressão dos componentes curriculares e às datas de avaliações agendadas pelos professores.

Encontros síncronos, via Google Meet, poderão ser programados para realização de aulas e avaliações. Eles serão agendados de acordo com a disponibilidade do docente e da turma. As demais atividades com os professores serão realizadas no ambiente virtual de aprendizagem da universidade, a plataforma Moodle, e por meio de videoaulas, podcasts, chats, dentre outras modalidades e recursos disponíveis.

Há componentes curriculares que desenvolvem aulas online regulares no período noturno. A presença não é obrigatória (caso a aula não seja realizada para apresentar um trabalho avaliativo), embora seja recomendada.

O curso é voltado à formação de professores de língua portuguesa e literatura na Educação Básica (ensino fundamental e médio). Além de formar profissionais aptos a operar as tecnologias digitais e não digitais, o curso destina-se à formação intelectual em estudos da linguagem, envolvendo a linguística, a literatura e a educação. Sem contar que se trata de uma formação executada no ciberespaço, atendendo às necessidades cada vez mais emergentes de profissionais formados conforme os pressupostos básicos da cibercultura.

A licenciatura em Letras – Português está organizada a partir de uma compreensão da linguagem humana enquanto um fenômeno complexo, com implicações históricas, políticas, ideológicas, psicológicas, culturais e tecnológicas.

Diante disso, os estudos da linguagem não são desenvolvidos apenas do ponto de vista prescritivo, isto é, dum aprendizado das normas de bom uso da língua. Para além disso, propõe-se uma investigação descritiva e explicativa dos fatos da linguagem, tal como são desenvolvidas nas pesquisas científicas em linguística, em linguística aplicada, em novas abordagens pragmáticas, em história e teoria literária, bem como no campo da educação e das novas tecnologias de comunicação e informação.

Além de um estudo da estrutura e organização da linguagem humana, o curso inclui o estudo do funcionamento, isto é, das funções, dos usos e das formas da linguagem enquanto manifestações sociais, culturais e artísticas. Seguindo esse ponto de vista, os estudos de literatura têm por objetivo investigar como, ao longo da história, os sujeitos colocam em jogo a escrita e a leitura do mundo.

Por meio da articulação de estudos linguísticos e literários, o corpo docente do curso propõe que é através do texto, de suas leituras, de sua escrita e reescritas que será promovida a formação de cidadãos aptos a lecionarem na Educação Básica.

Por se tratar de um curso ofertado na modalidade a distância e fazer uso necessário das tecnologias digitais, a proposta pedagógica desta licenciatura está ancorada na concepção de letramento digital, tal como concebida pelo filósofo Pierre Lévy, em seu livro Cibercultura (1999, p. 17). De acordo com o autor, as práticas de leitura e de escrita feitas em computadores em rede criam um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente”; conjunto esse que nomeia “cibercultura”.

Somado a tudo isto, acrescenta-se que a universidade firmou convênio com o Sistema UAB (Decreto 5.800/2006), ao qual o curso faz uma oferta conjunta. No ano de 2017 houve uma oferta de 150 vagas distribuídas entre os polos Cacequi, Hulha Negra, Itaqui, Quaraí e São Sepé, com uma previsão de 30 vagas por polo. Em 2018, houve um aditamento dos polos de Esteio, Faxinal do Soturno e Rosário do Sul, com a oferta de 240 vagas distribuídas entre os oito polos.

Foto: Eduardo Silveira