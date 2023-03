Treinador do Boca Juniors é eleito destaque da Copa RS de Futebol Amador

O evento ocorreu no Centro Administrativo Fernando Ferrari, no auditório da Secretaria da Educação. Além das faixas para os campeões, foram distribuídas diversas premiações. O diretor do Grupo Telos, Marcio Cardoso, foi agraciado com uma camisa oficial da Copa RS pela execução do torneio. Os árbitros das finais, Damião Marques e Leandro Ávila receberam troféus em nome dos juízes.

As equipes que participaram das finais, realizadas no último dia cinco de março, na Boca do Lobo também estiveram presentes com seus representantes. As equipes Roma, de Antônio Prado, e Fluminense, de Alegrete, receberam troféus e medalhas pelo terceiro lugar, respectivamente nas categorias Livre e Veterano.

Pela categoria veteranos o representante alegretense foi representado pelo goleiro quaraiense Fabiano Mazzini que fez uma excelente competição defendendo o tricolor alegretense.

No encontro o goleiro presenteou o ex-goleiro Danrlei com uma camisa de passeio do clube da Cidade Alta. O secretário elogiou a performance do Fluminense e desejou novas conquistas a equipe de Alegrete. Vale ressaltar que o tricolor foi eliminado nas semifinais pelo atual campeão da categoria.

A solenidade ainda revelou os treinadores destaque. O técnico Rodrigo Barbosa (Ouro Verde/Santo Alfredo) e o alegretense Marcelo Mota, treinador do Boca Juniors, vice-campeão na categoria livre recebeu a distinção.

Marcelo Cebola representou o Boca na solenidade e se disse bastante realizado e destacou que o mérito é de toda equipe pelo conquista. O clube recebeu uma bola oficial da competição autografada pelo ex-goleiro Danrlei e a premiação destinada ao segundo melhor time amador do RS em 2022.

O diretor de esportes do município Clóvis Gonçalves esteve na solenidade e ressaltou a boa participação dos representantes de Alegrete. “Chegamos nas duas categorias, e isto mostra a força do nosso futebol amador. Os clubes estão de parabéns pelas conquistas já no primeiro ano de disputa da Copa”, comentou Gonçalves.

Ao final, as duas equipes – Ouro Verde/Santo Alfredo de Porto Alegre e Farroupilha – receberam as faixas de Campeãs da Copa RS de Futebol Amador 2022.

Iniciada em outubro, a competição reuniu mais de 5 mil profissionais e 147 times, envolvendo todas as regiões do estado em mais de 200 jogos.

Fotos: Christian Farias / SEL