Trilha da Aventura, um dos diferenciais da OktoberSportDay que vai agitar Alegrete

A OktoberSportDay promete agitar os desportistas locais. Inicialmente, o evento ocorrerá nos dias 28 e 29 e terminará nos dias 18 e 19, quando a cidade sediará as finais do campeonato brasileiro e gaúcho de velocross.

Professora da Unipampa de Alegrete é destaque de simpósio em Maceió

Neste sábado (28), uma intensa programação das 8h às 18h reunirá quase 30 modalidades. A praça Rui Ramos será o QG inicial da OktoberSportDay. Dali, diversos atletas e praticantes das modalidades envolvidas farão apresentações para o público, que poderá interagir. No domingo (29), a programação prossegue logo cedo com a largada da Meia-maratona da Independência. Paralelamente, ocorrerá no parque o campeonato brasileiro de som automotivo e outras atividades.(Veja Programação).

A Associação Desportiva e Cultural de Alegrete, juntamente com a prefeitura e exército brasileiro estão unidos para a realização do evento que já é considerado o primeiro festival desportivo do Brasil. Serão quatro dias de intensas programações voltadas ao esporte e inclusão.

A OktoberSportDay tem a missão de fomentar práticas esportivas impulsionando a transformação

social e cultural por meio de atividades esportivas, recreativas, culturais, competições, exposições de

carros, motos, bikes, festas e som, tendo uma visão clara de se consolidar no maior festival

desportivo do Brasil, colaborando para que jovens possam praticar atividades evitando tempo ocioso e

descaminhos, inclusive oportunizando o desenvolvimento da economia local, captando praticantes,

visitantes e turistas, divulgando o Alegrete para todo o Brasil.

Vereadores recebem sugestões para as emendas impositivas em 2024



Outra importante tarefa do projeto OktoberSportDay, é proporcionar às pessoas, por meio das atividades

desportivas, momentos de lazer, qualidade de vida e experiências educativas quanto a preservação e

proteção do meio ambiente.

A OktoberSportsDay pretende realizar as diversas atividades em plena harmonia com a natureza, sem

qualquer impacto ao meio ambiente, não havendo interferência no habitat natural, cursos de água,

supressão de vegetação, abate de animais, pesca ou poluição por qualquer meio.

Pensando nisso, será realizada a Trilha da Aventura, caminhada, moto, bike e jipe as margens do rio

Ibirapuitã, Ilha dos Milanos e também no seu entorno, passando pela margem direita do rio Ibirapuitã em

direção a ponte na BR 290, seguindo até o local denominado como “Pedra Rosada”. Por fim, os

participantes deslocam-se pelos Bairros Nova Brasília, Honório Lemos Promorar, Ibirapuitã até a Ponte

Borges de Medeiros.

Com autorização ambiental a trilha possui dois trajetos já traçados e contará com a participação de visitantes de outros municípios integrantes de associações nacionais de trilhas de caminhadas. Importante ressaltar que a participação é gratuita no Festival Desportivo do Brasil.